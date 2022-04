Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2022

ISBN 9783462001648, Gebunden, 704 Seiten, 26,00 EUR



Sibylle Bergs neuer Roman setzt da an, wo "GRM" endet - in unserer neoliberalen Absurdität, in der der Einzelne machtlos scheint. Der Kapitalismus ist alternativlos geworden. Das beste aller Systeme hat…