Mit Abbildungen. Am 12. Mai 1973 wird Monika Ertl in La Paz im Verlauf eines Feuergefechts von Sicherheitskräften auf der Straße erschossen. Sie ist zum Zeitpunkt ihres Todes Mitte dreißig und Mitglied…

Monika und Hans Ertl: Eine deutsche Geschichte in Bolivien

Rowohlt Verlag, Hamburg 2022

ISBN 9783498035860, Gebunden, 528 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Schönherr. Dieser in den USA 1965 veröffentlichte, in Teilen unter dem Titel "Engel, Kif und neue Länder" auf Deutsch publizierte und nun zum ersten Mal vollständig und in neuer…