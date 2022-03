S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2022

ISBN 9783103974904, Gebunden, 272 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in Frankreich vergessen. Jeden Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das seinen Drachen fliegen lässt.…