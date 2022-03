Aus dem Englischen von Ralf Pannowitsch. Mit Illustrationen von Joe Gosney. Staaten sterben. Manchmal ist es Mord. Manchmal ein Unfall. Manchmal liegt es daran, dass sie von Anfang an zu lachhaft waren,…

Auf einem der Wiener Mistplätze (dt.: Altstoffsammelzentrum) herrscht strenge Ordnung, bis eines Tages in der Sperrmüllwanne ein menschliches Knie gefunden wird. Schnell tauchen in anderen Wannen weitere…

Rieke studiert Theologie und bereitet sich bei Sorgentelefon e. V. auf die Gemeindearbeit vor. Wanda sammelt für ein DDR-Museum Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden: "Das Gestern will im Heute…

Kerber Verlag, Bielefeld 2022

ISBN 9783735608208, Gebunden, 68 Seiten, 32,00 EUR



Mit zahlreichen Abbildungen. Mit Texten auf englischer, russischer, deutscher und vietnamesischer Sprache. In Mother Tongue, Mika Sperling (*1990) examines how origins and culture influence interpersonal…