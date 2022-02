Aus dem Englischen übersetzt von Bernd Rullkötter und Jan Martin Ogiermann. 1945 liegt Europa in Trümmern. Städte und Gemeinden sind durch Krieg zerstört, die Wirtschaft am Boden. Das von den Nationalsozialisten…

Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2022

ISBN 9783462000948, Gebunden, 336 Seiten, 20,00 EUR



Vom Austeilen und Auf-die-Fresse-Kriegen: eine Nachwendejugend in Mecklenburg-Vorpommern. Hendrik Bolz, geboren 1988, ist in Stralsund aufgewachsen, im nordöstlichsten Winkel Deutschlands, in einer Welt,…