Carl Hanser Verlag, München 2022

ISBN 9783446272743, Gebunden, 128 Seiten, 19,00 EUR



Said Al-Wahid hat seinen Reisepass überall dabei, auch wenn er in Berlin-Neukölln nur in den Supermarkt geht. Als er eines Tages die Nachricht erhält, seine Mutter liege im Sterben, reist er zum ersten…