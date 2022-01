Nagel und Kimche Verlag, Zürich 2021

ISBN 9783312012442, Gebunden, 240 Seiten, 22,00 EUR



Uta von Arnim zeichnet in "Das Institut in Riga" das scharfkantige Bild eines NS-Arztes und seiner Familie. Ein Arzt, der der Großvater der Autorin war. Herbert Bernsdorff leitet in den Jahren 1941-1944…