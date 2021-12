Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2021

ISBN 9783462002249, Gebunden, 192 Seiten, 20,00 EUR



"Herr Hauptmann, ach, o halten Sie doch jetzt die Fresse, in diesem Augenblick ertrag' ich Unsinn nicht!" Wenn man an Heinrich Böll denkt, denkt man an Prosa. Und doch hat er zeitlebens auch Lyrik geschrieben,…