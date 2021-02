Septime Verlag, Wien 2020

ISBN 9783902711922, Gebunden, 832 Seiten, 28,00 EUR



Aus dem Norwegischen von Bernhard Strobel. Sechs Generationen haben im 20. Jahrhundert in der Villa Bohre gelebt, geliebt und gekämpft. Oslo 1940 - am Vorabend der Deutschen Invasion in Norwegen. Der…