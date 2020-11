Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783518429099, Gebunden, 173 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Ungarischen von Terezia Mora. Franz Reichelt steht 1912, in seinen selbstgebauten Fallschirm gewandet, auf dem Eiffelturm und zögert, sein Atem wölkt sich in der Kälte, in den alten Schwarzweißaufnahmen…