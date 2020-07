Aufbau Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783351034788, Gebunden, 253 Seiten, 18,00 EUR



Die Chronik eines Lebens zwischen frühem Ruhm, Umbruch und Neuorientierung in einer vollkommen veränderten WeltMai 1975: Der junge Schauspieler Erwin Berner zieht in die Schreinerstraße in Berlin-Friedrichshain.…