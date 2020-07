Atlantis Verlag, Zürich 2020

ISBN 9783715207827, Gebunden, 32 Seiten, 15,00 EUR



Das schöne Plätzchen am See macht Lust auf Angeln, aber kein Fisch beißt an. Zum Glück hat Huschl belegte Brote eingepackt. Oder doch nicht? Prompt fehlt die Brotdose! Huschl ist untröstlich, doch Hubert…