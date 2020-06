Zsolnay Verlag, Wien 2020

ISBN 9783552059801, Gebunden, 128 Seiten, 18,00 EUR



Philipp Bloms Analyse der gegenwärtigen UmbrücheWir leben in der besten aller Welten: Nie zuvor gab es so lange Frieden bei uns, nie waren wir so reich, so sicher. Diese Geschichten erzählen wir uns selbst.…