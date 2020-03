Aus dem Polnischen von Thomas Weiler. In der Natur gibt es unzählig viele verschiedene Arten von Eiern: Fisch- oder Vogeleier, runde oder ovale Eier, essbare und nicht essbare Eier, bunte oder weiße Eier,…

Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2020

ISBN 9783499002397, Gebunden, 224 Seiten, 18,00 EUR



Auf dem Hinterhof des Penny-Marktes bekommt man seinen Namen, ob man will oder nicht. Wenn man Glück hat, wird man mit einem "unser" geadelt, so wie unser Pavel. Oder man hat Pech. So wie Entenarsch.…