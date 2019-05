konkursbuchverlag, Tübingen 2019

ISBN 9783887695927, Gebunden, 640 Seiten, 19,90 EUR



Aus dem Koreanischen von An Il Kil und Florian Rogge. Über vier Generationen hinweg erzählt An Su-Kil von einer Familie in der chinesisch-koreanischen Grenzregion Buk Gan Do, das Wanderleben der politisch…