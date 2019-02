Die raffiniertesten Jagdtricks in der Natur. (Ab 8 Jahre)

Mein Name ist Schimmel, Susi Schimmel. Sie hat eine Mission, sie ist unerbittlich und sie ist nicht allein: Susi Schimmel. Sie und ihre Artgenossen haben sich dem Verfaulen und Vergammeln verschrieben…

Aus dem Amerikanischen von Ulrich Blumenbach. Als die arbeitslose Phoebe Siegler erfährt, dass die Tochter ihrer besten Freundin vermisst wird, bricht sie von Brooklyn aus auf, um in der kalifornischen…

Mit Illustrationen von Christian Robinson. Josephine schrubbt die Fußböden in den Häusern der Weißen, denn ihre Familie ist sehr arm. Tagein, tagaus geht sie mit ihrer Mutter zum Putzen. Sie liebt aber…

Coppenrath Verlag, Münster 2018

ISBN 9783649626312, Pappband, 24 Seiten, 17,00 EUR



In diesem Soundbuch stellen sich 12 Kinder unterschiedlicher Nationalitäten vor. Wie leben sie? Was essen sie? Was ist etwas ganz Besonderes für sie? Eine kleine Reise um die Welt mit vielen Fotos, Sachinformationen…