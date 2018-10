Antje Kunstmann Verlag, München 2018

ISBN 9783956140952, Gebunden, 2000 Seiten, 80,00 EUR



Fünf Bände im Schuber. Am 6. Mai 2013 beginnt in München der größte Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Am 11. Juli 2018 wird das Urteil gesprochen. Eine Frau und vier Männer werden…