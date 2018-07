Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2018

ISBN 9783627002527, Gebunden, 250 Seiten, 20,00 EUR



Der Autor setzt unter veränderten Vorgaben fort, was er mit den Romanen "Baron Samstag" und "Elf Arten, das Eis zu brechen" begann, und führt zusammen, was zusammengehört: Reisen in Kriegs- und Krisengebiete,…