Steidl Verlag, Göttingen 2017

ISBN 9783958291782, Gebunden, 66 Seiten, 65,00 EUR



Mit 28 Abbildungen in Vierfachfarbdruck. In Woodlands zeigt Mat Hennek einzigartige Porträts von Bäumen. Seine Aufnahmen sind das Ergebnis zahlreicher Wanderungen in den Wäldern Europas und der USA. Hennek…