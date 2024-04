Suhrkamp Verlag, Berlin 2024

ISBN 9783518431634, Gebunden, 237 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Englischen von Esther Kinsky. Eine Frau sitzt während des Lockdowns in ihrer Wohnung. Sie schaut auf den Ausschnitt vor ihrem Fenster und blickt zurück. In ihre Kindheit in einem Dorf in Yorkshire…