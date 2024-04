Suhrkamp Verlag, Berlin 2024

ISBN 9783518474006, Gebunden, 316 Seiten, 22,00 EUR



Marlene hat gerade ihr Studium beendet und fängt als Verkäuferin in einem Erlebnisdorf an, in dem alles so ist wie um 1900 - Brauchtum, Handwerk, Kleidung. Die aufwändige Inszenierung wird von zahlreichen…