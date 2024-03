Aus dem Dänischen von Hans Thies. Das Finale der Carl-Mørck-Reihe. Im ihrem zehnten Fall geraten die beiden tief in ein Netz aus Lügen und Geheimnissen und müssen all ihre Kräfte aufbieten, um dem Morden…

Rowohlt Verlag, Hamburg 2024

ISBN 9783498003166, Gebunden, 288 Seiten, 22,00 EUR



Das Reich im Sommer 1914: Der Völkermord in Deutsch-Südwest liegt Jahre zurück, in den Kolonien herrscht Ruhe, und überhaupt lebt man in prächtig en Zeiten. Da lernen sich in Steglitz bei Berlin drei…