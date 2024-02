Berlin Verlag, Berlin 2024

ISBN 9783827015150, Gebunden, 112 Seiten, 12,00 EUR



Ein Übermaß an Hass ist das Ende der Demokratie. Brandanschläge auf Synagogen. Hetze an Schulen. Ein Mob, der das Existenzrecht Israels verneint: Judenhass, in Deutschland.Nach dem Terrorangriff der Hamas…