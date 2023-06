S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2023

ISBN 9783100751317, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR



Ein Schriftsteller reist zu einer Kulturveranstaltung in den Westerwald, wo er an einem "Talk" teilnehmen soll. Aber das "Event" wird zum Fiasko. Befragt, was sein Beitrag zur Energiewende sei, wie er…