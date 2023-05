Klein und Groß, Nürnberg 2023

ISBN 9783946360582, Gebunden, 40 Seiten, 15,00 EUR



Thandi ist traurig - ihr Vater hat sie an ihrem Geburtstag nicht besucht. Und ans Handy geht er auch nicht. Also macht sich Thandi mit ihrer Mutter von ihrem kleinen Dorf in Südafrika auf den Weg ins…