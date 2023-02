Parasitenpresse, Köln 2022

ISBN 9783947676941, Gebunden, 300 Seiten, 18,00 EUR



Aus dem Lettischen von Bettina Bergmann. Janis Jonevs entführt den Leser in eine skurrile Welt: in die Provinz, die den Aufbruch spürt, zu den Jugendlichen, die auf die großen Ereignisse in ihrem Leben…