C.H. Beck Verlag, München 2022

ISBN 9783406791314, Gebunden, 359 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Englischen von Claudia Wenner. Was bedeutet es, in den letzten Jahren der Sowjetunion erwachsen zu werden - in einem Staat kurz vor dem Zerfall? Dieser Roman verwebt auf beeindruckende Weise…