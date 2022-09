Rowohlt Verlag, Hamburg 2022

ISBN 9783498002015, Gebunden, 448 Seiten, 32,00 EUR



So viel Aufbruch, Durchbruch, Ausbruch in wenigen Jahren hat es nie zuvor gegeben. Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg erlebte die Welt Veränderungen in schwindelerregender Dichte.…