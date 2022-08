Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2022

ISBN 9783751801164, Gebunden, 279 Seiten, 12,00 EUR



In den Jahren 1927 bis 1932, in der Zeit von Weltwirtschaftskrise und aufkommendem Nationalsozialismus, zieht sich Wilhelm Lehmann in die karge Schwansener Landschaft im Nordosten Schleswig-Holsteins…