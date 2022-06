Berenberg Verlag, Berlin 2022

ISBN 9783949203213, Gebunden, 128 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Arabischen von Günther Orth. Was bewahren Geschichten? Was wird erzählt, was ausgelassen? Im Sommer 1949 wird ein palästinensischesBeduinenmädchen von israelischen Soldaten vergewaltigt, ermordet…