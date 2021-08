Avant Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783964450500, Gebunden, 384 Seiten, 39,00 EUR



Mit rund 500 Auszüge aus Eisners Comics. Kaum jemand hat den Comic so sehr geprägt wie der amerikanische Autor und Zeichner Will Eisner! Fast 70 Jahre lang arbeitete er in dem Medium, von seinen Anfängen…