Aufbau Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783351038755, Gebunden, 222 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Annette Grube. Was hat das Schicksal anderer Menschen mit dem eigenen zu tun? Die New Yorker Erzählerin in Sigrid Nunez' neuem Roman findet Antworten auf diese Frage in der…