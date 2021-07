Es sieht nicht alles schlimm aus in den achtziger Jahren. Aber vieles. Es ist das Jahrzehnt der explodierenden Dauerwellen und Pornoschnauzbärte, der aufgepumpten Schulterpolsterjacketts und schrillen…

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2021

ISBN 9783455011173, Gebunden, 224 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit. Ludwik ist verliebt. Es ist der Sommer nach dem Examen, ein Sommer, in dem alles anders wird. Denn Ludwik ist verliebt in Janusz, eine Unmöglichkeit in Polen…