S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2020

ISBN 9783103970487, Gebunden, 320 Seiten, 23,00 EUR



Eine neue Kapitalismuskritik - und eine Liebeserklärung an menschliches Handeln: In Zeiten der Krise entzündet sich politisches Engagement. Protestbewegungen wie Black Lives Matter, Fridays for Future…