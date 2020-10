Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2020

ISBN 9783462001112, Kartoniert, 416 Seiten, 18,00 EUR



Im Mai 2019 gelang dem 1. FC Union Berlin zum ersten Mal in seiner Geschichte der Aufstieg in die Bundesliga, nach einem Jahrzehnt gab es damit wieder einen Verein mit DDR- Geschichte in der höchsten…