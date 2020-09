Aufbau Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783351038496, Gebunden, 141 Seiten, 18,00 EUR



Von der Autorin des Bestsellers "Der Freund" erscheinen jetzt die autobiografischen Erinnerungen an ihre Zeit mit Susan Sontag. Frühling 1976 in New York City: Sigrid Nunez, gerade mal 25 Jahre alt, träumt…