bohem press, Affoltern am Albis 2020

ISBN 9783959390767, Broschiert, 36 Seiten, 15,00 EUR



Aus dem Italienischen von Lucia Zamolo. Ein Tag am Strand! Oder auch: Eine ganz reizende "Gebrauchsanweisung" aus der Sicht eines kleinen Mädchens, das so viel sieht, was man nur am Strand entdecken kann:…