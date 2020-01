Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2020

ISBN 9783462053104, Gebunden, 240 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Dänischen von Hannes Langendörfer. Winter 1993. Ein junger Europäer landet in New York und sucht die legendäre Performancetruppe The Wooster Group auf. Er will die Bühne erobern und der neue Willem…