Ullstein Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783550050213, Gebunden, 272 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Antje Ravic-Strubel. Joan Didion wurde in Sacramento geboren und verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens in Kalifornien. In Woher ich kam spürt sie der Geschichte und den Mythen…