Aus dem Schwedischen von Claudia Huber. Mit zahlreichen Farbfotografien. Vögel berühren uns - und sind sie noch so klein. Sie überqueren Landesgrenzen, ohne nach dem Weg fragen zu müssen. Sie sind intelligent…

Hanser Berlin, Berlin 2019

ISBN 9783446259935, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR



Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom Genfer See nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. Sie nimmt Friedrich mit in die geheimen Jazzclubs. Sie trinkt Kognak mit ihm…