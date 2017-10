Süddeutsche Zeitung

Eva Demski: Den Koffer trag ich selber. Erinnerungen Insel Verlag, Berlin 2017

ISBN 9783458177180, Gebunden, 397 Seiten, 20,00 EUR

Ein Leben, das gar nicht erst hätte anfangen sollen, wird allen Widerständen zum Trotz bunt und spannend. Gerade weil Abschiede dieses Leben immer begleiten, werden ihnen Begegnungen und Geschichten entgegengesetzt.…

Andreas Fahrmeir: Deutsche Geschichte. C. H. Beck Verlag, München 2017

ISBN 9783406715136, Kartoniert, 128 Seiten, 9,95 EUR

Eine deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart auf knappstem Raum - das bietet dieser Band. Andreas Fahrmeir behandelt darin u. a. die sich wandelnde geographische Gestalt deutscher Staaten,…

Sven Felix Kellerhoff: Die NSDAP. Eine Partei und ihre Mitglieder Klett-Cotta Verlag, Suttgart 2017

ISBN 9783608981032, Gebunden, 441 Seiten, 25,00 EUR

Die NSDAP war mit bis zu 8,5 Millionen Mitgliedern die größte Partei, die es in der deutschen Geschichte gab. Warum traten so viele Menschen dieser deutschen Bewegung bei? Was machte sie attraktiv? Wer…

Tim Marshall: Im Namen der Flagge. Die Macht politischer Symbole dtv, München 2017

ISBN 9783423281409, Kartoniert, 320 Seiten, 24,00 EUR

Sie wehen vor der UNO, auf Parlamenten, Palästen und in amerikanischen Vorgärten - und sie werden benutzt, um Gräueltaten zu rechtfertigen. Tim Marshall erklärt die Flaggen der Welt, jene von Großmächten,…

Edna O'Brien: Die kleinen roten Stühle. Roman Steidl Verlag, Göttingen 2017

ISBN 9783958293694, Gebunden, 344 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Englischen von Kathrin Razum und Nikolaus Stingl. In einer kalten, dunklen Nacht taucht in Cloonoila an der irischen Westküste ein Fremder auf und bringt Unruhe ins eingeschlafene Dorfleben. "Ein…