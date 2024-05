Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2024

ISBN 9783161635137, Gebunden, 338 Seiten, 39,00 EUR



Eine Veröffentlichung aus dem Arbeitskreis für Rechtswissenschaft und Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Wieso wurde in einem so zentralen Moment der deutschen…