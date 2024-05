Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2024

ISBN 9783751809658, Gebunden, 366 Seiten, 25,00 EUR



Übersetzung: Marc Hermann. In einem kleinen Dorf in den Bergen, wie es in China zahllose gibt, lebt der vierzehnjährige Li Niannian mit seinen Eltern, die einen Bestattungsladen betreiben. Niannian bezeichnet…