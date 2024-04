Aus dem chilenischen Spanisch von Friederike von Criegern. Es ist 1984 in Chile, zur Zeit der Pinochet-Diktatur. Verzweifelt, aber entschlossen betritt ein Mann die Büros einer Oppositionszeitschrift.…

C.H. Beck Verlag, München 2024

ISBN 9783406814228, Gebunden, 239 Seiten, 26,00 EUR



Nicht in den unermesslichen Tiefen, sondern in den seichten Meeresbereichen spielt sich der Großteil des Lebens im Meer ab. Insbesondere das Wattenmeer ist reich an Pflanzen- und Tierarten, und es ist…