Aus dem Albanischen von Zuzana Finger. Ein weißer Fleck in unserer europäischen Geschichte: Albanien im Zweiten Weltkrieg: Zuerst die Invasion durch das faschistische Italien, für die Albaner ein Schock,…

Paul Zsolnay Verlag, Wien 2024

ISBN 9783552073869, Gebunden, 224 Seiten, 23,00 EUR



Die Welt geht unter. Doch bis dahin arbeitet die Erzählerin in Elias Hirschls neuem Roman in der Content-Farm Smile Smile Inc. und schreibt sinnbefreite Listen-Artikel, die Clicks generieren sollen. (Nummer…

🗊

5 Notizen