Rowohlt Verlag, Hamburg 2023

ISBN 9783498003401, Gebunden, 301 Seiten, 22 EUR



2022 tauscht Stefanie Sargnagel widerstrebend das bequeme Wiener Sofa gegen ein Flugticket in die USA ein. In Iowa soll sie an einem College mitten im Nirgendwo Creative Writing unterrichten. In der Kleinstadt…

