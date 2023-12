Aus dem Englischen von Christa Schuenke. Felix Mordaunt, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, fährt am Haus seiner Kindheit vor. Doch weder das schicke Auto noch der Name, mit dem er sich…

Diogenes Verlag, Zürich 2023

ISBN 9783257072594, Gebunden, 304 Seiten, 25,00 EUR



Goethe kommt zurück aus der Schweiz und hat zu Hause in Weimar plötzlich eine Schreibblockade. Da kann sein kleiner Sohn August noch so still sein und seine Frau Christiane noch so liebevoll um sein Wohl…