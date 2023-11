Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Eine Frau befreit sich aus dem Selbstbetrug ihres LebensTag für Tag steht Rivi Greenfeld am Fenster ihrer Wohnung und beobachtet das Treiben der Menschen auf der…

Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig 2023

ISBN 9783954702848, Gebunden, 64 Seiten, 18,00 EUR



Mit Illustrationen. Ja, es ist schlimm, was alles in der Welt passiert: Krieg und Katastrophen überall, hinzu kommt die Klimakrise. Das sind Sorgen, die auch an den Kindern nicht komplett vorbeigehen.…