Vielfältigkeit des Denkens und Schreibens der Autorin von "weiter leben". Diese Auswahl literaturwissenschaftlicher Essays von Ruth Klüger versammelt eine Reihe von unveröffentlichten oder an abgelegener…

Juden und Frauen in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts

Carl Hanser Verlag, München 2023

ISBN 9783446277540, Gebunden, 384 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. New York Ray Carney will von krummen Geschäften nichts mehr wissen. Er hält sich raus aus dem täglichen Chaos New Yorks, wo Gangster sich Schießereien liefern…