Jüdischer Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783633543243, Gebunden, 458 Seiten, 29,95 EUR



Aus dem Jiddischen von Peter Comans, Susanne Klingenstein u.a. Dovid Bergelson, 1882 in Ochrimowo in der heutigen Ukraine geboren, prägte über vier Jahrzehnte die moderne jiddische Literatur. Ob in Kiew,…